Живущая в Турции россиянка раскрыла главную опасность бюджетных отелей

Автор блога «Мама на море» напомнила о риске подхватить ротавирус в бассейне отелей Турции

Российская блогерша, которая переехала жить в Анталью, рассказала, чем опасен отдых в бюджетных турецких отелях. Об этом она написала в своем канале «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора блога, море в Турции намного чище, чем в Сочи. Девушка вспомнила, что во время отдыха на черноморских курортах часто попадала в больницу с ротавирусной инфекцией. Тем не менее, россиянка утверждает, что опасность подхватить вирус «увеличивается многократно» в маленьких отелях, где на большое количество постояльцев приходится «всего один небольшой бассейн».

«Уже ближе к обеду вода становится мутная и купаться нет никакого желания, но и запрещать ребенку "пару раз скатиться с горки", когда все вокруг веселятся, тоже очень сложно», — раскрыла блогерша главный риск отдыха в бюджетных отелях.

Кроме того, девушка рассказала, что, по ее мнению, входит в универсальную аптечку путешественника, которая «защитит практически от всех неприятностей на отдыхе». Так, россиянка всегда берет с собой ингалятор, жаропонижающее и «Полисорб». Блогерша отметила, что последнее средство помогает от всего, что связано с отравлениями, диарей, кишечными и ротавирусными инфекциями.

Ранее в июле россиянам назвали стоимость туров в Турцию в бархатный сезон. В среднем, тур в трехзвездочный отель с вылетом авиакомпаниями Red Wings или «Аэрофлот» с 15 октября на неделю обойдется от 74 тысяч рублей, а самый бюджетный вариант в пятизвездочной гостинице по системе all inclusive — от 85 тысяч рублей.