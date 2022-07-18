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Россиянам назвали стоимость туров в Турцию в бархатный сезон

«Турдом»: тур в трехзвездочный отель Турции в бархатный сезон стоит 74 тысячи рублей

Фото: Unal Cam / globallookpress.com

Стоимость туров в Турцию осенью у российских туроператоров начинается от 74 тысяч рублей. Цены на отдых в бархатный сезон назвали представители туристических агентств, передает «Турдом».

Так, у Библио-глобуса стоимость туров в трехзвездочные отели с вылетом авиакомпаниями Red Wings или «Аэрофлот» с 15 октября на неделю начинается от 74 тысяч рублей. Самый бюджетный вариант в пятизвездочную гостиницу по системе all inclusive стоит 85 тысяч рублей.

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При этом у Pegas Touristik стоимость путевок на двоих в трехзвездочный отель без питания стартует от 85 тысяч рублей, в то время как тур в четырехзвездочную гостиницу с питанием «все включено» можно купить в пределах 88 тысяч рублей. При этом минимальная цена на отдых в пятизвездочном отеле составляет 136 тысяч рублей. А туроператор Аnex Tour предлагает путевки за 109 тысяч рублей на двоих в период школьных каникул.

В публикации говорится, что осенью цены на отдых ниже, чем в разгар летнего сезона. Так, тур в популярный отель The Land of Legends Kingdom Hotel с вылетом в конце июля стоит 440 тысяч рублей, а путевка во время осенних каникул обойдется почти в два раза дешевле.

Отмечается, что пока россияне не проявляют интереса к бронированию туров на октябрь и последующие месяцы, исключение составляют даты школьных каникул, которые начинаются 29 октября.

Ранее стало известно, что более половины россиян — 57 процентов — проведут летний отдых в Турции.

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Ксения Жарова
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