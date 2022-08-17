В Калужской области пройдет фестиваль с катанием на санях и телегах

В селе Петрищево Калужской области 20 августа пройдет фестиваль «Петровы щи»

В селе Петрищево Тарусского района Калужской области пройдет фестиваль «Петровы щи», приуроченный к 350-летию императора Петра I. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие состоится в субботу, 20 августа. В программу вошли катания на лошадях, санях и телегах, творческие мастер-классы, а также дегустация щей, которая будет проходить под выступления народных коллективов.

Организаторы фестиваля уточнили, что мероприятие начнется в полдень.

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