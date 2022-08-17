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В Калужской области пройдет фестиваль с катанием на санях и телегах

В селе Петрищево Калужской области 20 августа пройдет фестиваль «Петровы щи»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В селе Петрищево Тарусского района Калужской области пройдет фестиваль «Петровы щи», приуроченный к 350-летию императора Петра I. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие состоится в субботу, 20 августа. В программу вошли катания на лошадях, санях и телегах, творческие мастер-классы, а также дегустация щей, которая будет проходить под выступления народных коллективов.

Организаторы фестиваля уточнили, что мероприятие начнется в полдень.

Ранее в марте в национальном парке «Угра» в Калужской области запустили маршрут с первым интерактивным аудиогидом. Программа с электронным экскурсоводом, которую можно загрузить на телефон, содержит 12 треков на 1,5 часа прогулки по экотропе «Чертово городище».

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Мария Гейн
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