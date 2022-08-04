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В Калужской области по экотропе «Чертово городище» запустили первый аудиогид

В нацпарке «Угра» в Калужской области запустили аудиогид по экотропе «Чертово городище»

Фото: «Комсомольская правда – Калуга»

Маршрут с первым интерактивным аудиогидом запустили в нацпарке «Угра» в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора Агентства по развитию туризма региона Татьяны Калединой, отдыхающие могут заранее загрузить аудиогид в телефон через бесплатное мобильное приложение. Программа с электронным экскурсоводом содержит 12 треков на 1,5 часа прогулки по экотропе «Чертово городище».

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«Два километра туда и обратно, по девственному лесу, полному загадок, мимо огромных валунов, под неторопливый рассказ о тайнах урочища и биоразнообразии парка», — рассказала специалист и добавила, что аудиогид также содержит информацию о месте расположения светящегося мха в «Угре» и поможет избежать опасности, предупреждая туристов в случае возникновения пожарной тревоги.

Ранее сообщалось, что вокруг Плещеева озера в Переславле-Залесском (Ярославская область) появится круглогодичная экотропа со смотровыми площадками, фотозонами и местами для наблюдения за животными и птицами. Отмечается, что проект поможет развивать экотуризм в регионе и заботиться о сохранении природы. 

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Валентина Процкова
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