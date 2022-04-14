В Ярославской области появится экотропа вокруг Плещеева озера

В Переславле-Залесском появится круглогодичная экотропа со смотровыми площадками

Вокруг Плещеева озера в Переславле-Залесском (Ярославская область) появится круглогодичная экотропа со смотровыми площадками, фотозонами и местами для наблюдения за животными и птицами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Концепцию экотропы презентовал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев во время рабочей поездки в Москву.

По его словам, проект поможет развивать экотуризм в регионе и заботиться о сохранении природы. Кроме того, для Переславля-Залесского урбанисты разработали подробный мастер-план, который будет учтен при работе с инвесторами.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Свердловской области появится всесезонный туристический маршрут «Сысертская сотня». Тропа длиной 100 километров объединит шесть населенных пунктов с природными и культурными достопримечательностями округа. Маршрут будет внесезонным: летом здесь можно кататься на велосипедах, а зимой — на лыжах.