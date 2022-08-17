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Среда обитания

В Британии из-за жары показался затопленный любимый дом известного поэта

В Британии из-за жары показался затопленный 100 лет назад любимый дом поэта Шелли

Фото: Toby Melville / Reuters

В Британии из-под воды показался затопленный любимый дом известного поэта Перси Биши Шелли. Обнаружить постройку помогла аномальная жара — остатки дома провели в водохранилище Кабан-кок в Уэльсе более 100 лет и оказались на суше только после того, как уровень воды значительно упал. Об этом сообщает Daily Mail.

Шелли часто посещал дом по приглашению дяди. Он писал в нем стихи и хотел в будущем приобрести объект, однако так и не смог заключить сделку. В своих письмах Шелли писал, что ему особенно нравятся дубовая лестница в доме дяди и окружающая его местность.

Главное здание снесли в 1903 году, чтобы построить на его месте водохранилище. От большого поместья остались только кирпичные стены сада, которые частично сохранились, несмотря на случившийся позже потоп.

Ранее в августе в Уэльсе обнаружили затопленную 40 лет назад деревню. Руины также показались из-за высокой температуры. В июле в Уэльсе зафиксировали самую высокую температуру с 1990 года — 35,3 градуса Цельсия. Уровень воды в водохранилище, под поверхностью которого скрывалась деревня, снизился до 60 процентов.

Александра Качан
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В Британии из-за жары показался затопленный любимый дом известного поэта
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