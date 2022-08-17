В Одессе назвали сумму взятки за справку о непригодности к военной службе

В Одессе за 7 тысяч долларов оформляли поддельные справки о непригодности к военной службе

В Одессе украинские правоохранители раскрыли схему оформления врачебной комиссией поддельных справок о непригодности к военной службе. Об этом офис генпрокурора Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что оформлением документов занимались врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. За выявление у призывников несуществующих заболеваний участники преступной схемы брали с них по семь тысяч долларов.

Как заявили в ведомстве, для этого фигуранты дела специально подыскивали мужчин призывного возраста, которым за денежное вознаграждение предлагали помощь в пересечении украинского кордона.

В настоящий момент организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через государственную границу. Максимальное наказание, которое им грозит, — от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки снятия ограничений на выезд мужчин с территории республики. По словам главы государства, соответствующий запрет перестанет действовать после отмены военного положения в стране.