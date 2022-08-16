Президент Зеленский: мужчинам разрешат выезд с Украины после отмены военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки снятия ограничений на выезд мужчин с Украины. По его словам, запрет перестанет действовать после отмены военного положения в стране, пишет РИА Новости.

«На период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, статьей 33 конституции Украины (свобода передвижения — прим. «Ленты.ру»), могут ограничиваться. Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — говорится в тексте ответа президента на петицию, в которой Зеленского призвали отменить существующие ограничения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны Запада готовы принять капитуляцию Украины. По признанию дипломата, его не покидает ощущение ожидания некоторыми европейскими странами, что Киев «рухнет», и все проблемы решатся сами собой.