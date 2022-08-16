Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве рассказали о готовности Запада принять капитуляцию Украины

Глава МИД Украины Кулеба: на Западе готовы принять капитуляцию Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Некоторые страны Запада готовы принять капитуляцию Украины, чтобы проблемы решились сами собой, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — высказался Кулеба, отметив, что есть ощущение ожидания некоторыми европейскими странами того, что Украина «рухнет», и все проблемы решатся сами собой.

В июле Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только после поражения России на поле боя. Иные условия для Украины, как он считает, неприемлемы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ
Шойгу ответил на сообщения о планах России применить ядерное оружие
Предсказан катастрофический дефицит питьевой воды в Азии
Драка в московском метро попала на видео
57-летняя модель показала лицо без ретуши и пожаловалась на старение
В Киеве рассказали о готовности Запада принять капитуляцию Украины
Путин заявил об уходе эпохи однополярного мира
Шойгу назвал главное назначение ядерного оружия
Раскрыты секреты выбора безопасного и зрелого арбуза
Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.