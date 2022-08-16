В Киеве рассказали о готовности Запада принять капитуляцию Украины

Глава МИД Украины Кулеба: на Западе готовы принять капитуляцию Украины

Некоторые страны Запада готовы принять капитуляцию Украины, чтобы проблемы решились сами собой, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — высказался Кулеба, отметив, что есть ощущение ожидания некоторыми европейскими странами того, что Украина «рухнет», и все проблемы решатся сами собой.

В июле Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только после поражения России на поле боя. Иные условия для Украины, как он считает, неприемлемы.