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Диетолог вспомнила Салтыкова-Щедрина и назвала способ побороть тягу к сладкому

Эндокринолог Павлова посоветовала пить воду, чтобы подавить тягу к сладкому и жирному

Фото: Anna Bratiychuk / Unsplash

Любителям вредной еды надо пить больше воды, посоветовала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В беседе с радио Sputnik она назвала россиянам простой, но эффективный способ обуздать чрезмерную тягу к сладкому и жирному.

По словам специалистки, сильная тяга к фастфуду и сладостям обычно объясняется сильным стрессом: при помощи такой еды человек стремится быстро получить положительные эмоции и ослабить общее напряжение. Однако подобное «заедание» стресса чревато лишним весом и развитием ряда серьезных заболеваний, предупредила врач.

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Чтобы подавить этот порыв, Павлова рекомендовала в моменты, когда без видимой причины неудержимо хочется сладкого, выпить воды. «Еще Салтыков-Щедрин писал о людях, которым хочется "не то конституции, не то севрюжины с хреном". Когда вы ощущаете такое неопределенное желание, то выбор надо делать не в сторону еды. Выпейте в такие минуты воды. Вовремя выпитая жидкость может отбить желание что-то съесть», — вспомнила она цитату классика.

Ранее диетолог Анна Алехина перечислила продукты, которые плохо сочетаются с кофе. В частности, она рекомендовала людям с болезнями сердца и сосудов не пить кофе со сладкой выпечкой.

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Наталья Обрядина
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