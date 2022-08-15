Диетолог перечислила плохо сочетающиеся с кофе продукты

Диетолог Анна Алехина посоветовала не сочетать кофе с выпечкой людям с болезнями сердца

Людям с болезнями сердца и сосудов не стоит сочетать кофе со сладкой выпечкой, посоветовала врач-диетолог, член Национального общества диетологов РФ Анна Алехина. В беседе с «Москвой 24» она перечислила продукты, плохо сочетающиеся с популярным бодрящим напитком.

По словам специалистки, кофе со сладкой выпечкой на основе маргарина является дополнительным фактором риска для людей с сердечно-сосудистыми патологиями и метаболическим синдромом, так как может привести к повышению холестерина, приступу гипертонии, сахарному диабету и ожирению. Также увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и нервную систему чашка кофе после употребления алкоголя, сообщила Алехина.

Кроме того, кофе нельзя пить вместе с энергетиками, предупредила диетолог. В обоих напитках содержится большое количество кофеина, и это может вызвать бессонницу, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, чувство тревожности и беспокойства, объяснила она. По ее мнению, употреблять энергетики можно не раньше, чем через четыре-шесть часов после чашки кофе и нельзя это делать на регулярной основе.

В заключение Алехина напомнила, что кофе лучше пить без сахара, сиропов, сливок и других добавок. «Сахар, сливки и сиропы добавляют дополнительную калорийность кофе, превращая обычный напиток в полноценный прием еды. А если у человека есть непереносимость лактозы, в таком случае необходимо заменить обычное молоко животного происхождения на растительное», — посоветовала она.

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