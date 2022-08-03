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Врач предупредила о вызывающем головную боль популярном продукте

Эндокринолог Павлова: зрелый сыр может вызывать головную боль

Фото: Camille Brodard / Unsplash

Сыр — полезный, вкусный и популярный продукт, однако злоупотребление им может вызвать головную боль и другие негативные последствия, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Об этом врач рассказала в своем Telegram-канале.

По словам эндокринолога, сыр в умеренных количествах принесет много пользы: он богат кальцием и жирами, а также белком, однако использовать этот продукт как основной источник протеина не стоит из-за его высокой калорийности. Павлова предупредила, что сыр настолько вкусный, что может вызвать даже пищевую зависимость, поэтому при его употреблении очень важно считать калории.

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Врач призвала не увлекаться сыром, особенно зрелым, еще и потому, что он может вызывать головную боль из-за того, что в нем содержится вещество под названием тирамин. «Он производится в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддере, пармезане, даже моцарелле. Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах, авокадо», — объяснила Павлова.

Эндокринолог обратила особое внимание, что у людей, склонных к мигреням, классическое сочетание — сырная тарелка с орехами и виноградом и вино — гарантированно вызовет сильнейшую головную боль «сродни выстрелу в голову».

Помимо головной боли, употребление сыра может спровоцировать приливы потливости, сильное сердцебиение и боль в сердце, дрожание в конечностях и другие малоприятные симптомы, предупредила врач.

Эндокринолог также напомнила, что сыр почти наполовину состоит из жира, поэтому его категорически запрещено давать домашним животным.

«Я бы не хотела, чтобы вы восприняли мои слова как запрет этого продукта. Ешьте в свое удовольствие, но в меру, обязательно прислушивайтесь к своему организму и учитывайте поглощенные жиры-белки-углеводы», — подытожила Павлова.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что любимые многими россиянами подсолнечные семечки могут быть опасны для здоровья. Она уточнила, что содержащиеся в них микроэлементы могут усиливать воспаление в организме, и напомнила, что в семечках могут быть яйца паразитов.

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Вера Владзиевская
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