Врач рассказала россиянам о многочисленных опасностях любимого многими перекуса

Эндокринолог Павлова: в семечках могут присутствовать яйца паразитов

В семечках могут присутствовать яйца паразитов, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале «Доктор Павлова» она призвала россиян отказаться от любимого многими перекуса и перечислила его многочисленные опасности.

Павлова отметила, что зачастую семечки используют как средство для преодоления тревоги: если человек нервничает, то может грызть их и отвлекаться. Однако, по словам врача, лучше найти другое средство борьбы со стрессом, так как эта привычка может принести больше вреда, чем пользы.

Во-первых, предупредила врач, в семечках содержится огромное количество жирной кислоты Омега-6, которая, в отличие от Омега-3, усиливает воспаление в организме. Во-вторых, продолжила она, это очень калорийный продукт, который стоит ограничить тем, кто следит за фигурой. В ста граммах ядер подсолнечника содержится более шестисот килокалорий. «И к тому же провоцируют аппетит. Если ты не съешь семечек столько, чтобы заполнить желудок, то придется "догнаться" другой пищей», — объяснила Павлова.

Врач подчеркнула, что семечки в сыром виде действительно содержат витамины и полезные вещества, но чаще всего их употребляют именно жареными. Она предупредила, что обжаренные ядра — это источник конечных продуктов гликирования (КПГ), которые являются главным фактором старения. Павлова пояснила, что организм человека способен нейтрализовывать лишь ограниченное количество КПГ в день. «И я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное типа шашлыка, а не на семечки», — иронично отметила она.

Врач также предостерегла, что в семечках могут присутствовать яйца паразитов: поэтому, чтобы не употребить зараженный продукт, необходимо правильно подготавливать его в домашних условиях. «Если без семечек никак, то лучше покупать сырые, как следует мыть, а затем подсушивать в духовке или микроволновке», — посоветовала врач.

Еще одна причина, по которой, по мнению Павловой, стоит отказаться от семечек — вред для зубов. Регулярное «щелканье» семечками может привести к сколам зубной эмали и трещинам. «Стоматологи даже могут различать любителей полузгать по особым щербинкам», — заключила врач.

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