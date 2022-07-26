Спортивный врач рассказал об истинном влиянии протеиновых батончиков на фигуру

Спортивный врач Мелехин: употребление протеиновых батончиков может привести к набору веса

Протеиновые батончики могут способствовать набору веса, если их употреблять в неправильное время, уверен спортивный врач Илья Мелехин. Об истинном влиянии спортивных снэков на фигуру он рассказал в интервью радио Sputnik.

Мелехин отметил, что спортивное питание стало популярно даже среди тех, кто совсем далек от спорта. Он объяснил, что употребление такой пищи человеком, который не занимается интенсивно в тренажерном зале или не сжигает калории другими способами, не только не поможет похудеть и нарастить мышцы, но и способно привести к набору лишних килограммов.

Особенно опасны, по мнению врача, протеиновые батончики. «Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории», — предупредил он.

Врач советует помнить, что батончики в первую очередь предназначены для питания спортсменов, а значит, лучше всего их есть во время тренировок. «Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок», — подчеркнул он. Мелехин разрешил съесть батончик и в том случае, если во время работы нет времени на полноценный прием пищи. Однако если потребности в быстром протеиновом перекусе нет, то лишние калории приведут к набору веса и жировой массы, подчеркнул он.

В заключение Мелехин посоветовал не отказываться от батончиков полностью, но следить за тем, чтобы они вписывались в дневную норму калорий.

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