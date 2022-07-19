Диетолог рассказала о вреде сахарозаменителей при похудении

Диетолог Анна Киселева: сахарозаменители на основе фруктозы могут спровоцировать ожирение

Сахарозаменители на основе фруктозы могут спровоцировать ожирение и нарушения пищевого поведения, заявила диетолог, врач превентивной и антивозрастной медицины Анна Киселева. В беседе с «МК Санкт-Петербург» она рассказала о вреде искусственных подсластителей при похудении.

Специалистка объяснила, что фруктоза, попадая в организм, не расходуется в качестве источника энергии, а откладывается в виде жира. Таким образом, сахарозаменители на ее основе не помогут в борьбе с лишним весом, а только способствуют набору лишних килограммов.

Также Киселева заявила, что утверждение, что от искусственных подсластителей не полнеют, абсолютно не соответствует действительности. По ее словам, их калорийность практически такая же, как и у обычного сахара: от 354 до 396 килокалорий на 100 граммов при калорийности сахара 398 килокалорий. Но главное, что эти калории — пустые и не насыщают организм.

«Следовательно, сохраняется голод и можно съесть больше, чем требуется. Еще большая опасность заключается в том, что на фоне подсластителей идет всплеск гормонов, и контролировать аппетит труднее, появляется склонность выбирать неполезную еду», — пояснила диетолог.

В заключение Киселева отметила, что человек на диете вполне может есть обычный сахар в разумных количествах, если сумеет грамотно вписать его в рацион, а не заменять его на сахарозаменители при отсутствии медицинских показаний для этого.

Ранее диетолог Алексей Ковальков назвал мешающие сбросить вес продукты. В частности, по его словам, злоупотребление кисломолочными и молочными продуктами может привести к набору лишних килограммов.