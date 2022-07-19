Названы мешающие сбросить вес продукты

Диетолог Ковальков: употребление молочных продуктов может привести к набору веса и отекам

Диетолог Алексей Ковальков назвал мешающие сбросить вес продукты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, злоупотребление кисломолочными и молочными продуктами может привести к набору лишних килограммов. «Молочные продукты, в частности творог или сыр, содержат большое количество казеина. Это белок, который задерживает межклеточную жидкость. Она не поступает в кровь и накапливается в межклеточном пространстве», — пояснил он.

Врач также добавил, что злоупотребление молочными продуктами может привести к отекам. Он отметил, что из-за этого нарушится работа суставов.

По словам специалиста, что у пациентов, которые жалуются на резкий набор веса, задерживается вода в организме из-за употребления молочной продукции. При этом ее нельзя вывести мочегонными препаратами.

Ранее диетолог Триста Бест назвала несколько неожиданных продуктов питания, способных привести к накоплению жира в области живота. По словам эксперта, салаты не помогут похудеть, если заправлять их калорийными соусами или майонезом. «Не все салатные соусы полезны, многие из них незаметно прибавляют количество калорий и жира, содержащихся в салате, — объясняет она. — Они могут вызывать жировые отложения в животе и мешать похудению».

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