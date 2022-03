Названы приводящие к неожиданному прибавлению веса продукты питания

Диетолог Триста Бест объяснила, что майонез может вызывать накопление жира на животе

Диетолог Триста Бест назвала несколько неожиданных продуктов питания, способных привести к накоплению жира в области живота. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, салаты не помогут похудеть, если заправлять их калорийными соусами или майонезом. «Не все салатные соусы полезны, многие из них незаметно прибавляют количество калорий и жира, содержащихся в салате, — объясняет она. — Они могут вызывать жировые отложения в животе и мешать похудению».

Бест утверждает, что сыр также представляет опасность при похудении. «Хорошего тоже может быть слишком много, и это как раз случай сыра», — говорит она. По ее словам, многие едят сыр чересчур часто и в больших количествах, не обращая внимания ни на его питательность, ни на жир, который в нем содержится. Результат — растущий живот.

Быстро набрать избыточный вес можно и из-за готовых мясных продуктов, таких как ветчина, колбаса и солонина. По мнению Бест, это связано с тем, что в них много насыщенных жиров и натрия, добавляемого в качестве консерванта.

Ранее врач-диетолог Виктория Егорова призвала не кормить маленьких детей сосисками каждый день. По ее словам, у ребенка должно быть разнообразное питание, и если речь идет о сосисках, то их лучше не так часто.