Диетолог посоветовала россиянам реже кормить детей сосисками

Маленьких детей не стоит кормить сосисками каждый день, также из их рациона стоит исключить соленое, копченое и жареное. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

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По ее словам, у ребенка должно быть разнообразное питание, и если речь идет о сосисках, то есть их лучше не часто. «Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка. Нужно приучать его к правильному питанию с детства», — добавила врач.

Егорова отметила, что неправильные пищевые привычки формируются в детстве, и влияют на это родственники. Если родители едят колбасу, сосиски и много майонеза, то ребенок по их примеру станет питаться так же.

«Если мы говорим, что для здорового человека нет запрещенных продуктов, есть их количества. Можно, но иногда. Но [для] ребенка категорически не рекомендуем консервации, слишком сладкие продукты, с большим содержанием соли», — добавила она.

Ранее член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич назвала суточную норму потребления сладкого. Она указала, что в день можно позволить себе не более 40 грамм сахара — это около четырех конфет. При этом стоит учитывать также сахар, содержащийся в соусах и других продуктах.

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