Названы самые полезные продукты для женщин

Самыми полезными для женского здоровья продуктами являются тыква, кабачок, репа и свекла. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, эти продукты следует употреблять без кожуры, так как именно в ней скапливаются нитраты. Кроме того, диетолог отметила, что следует полностью отказаться от рафинированного сахара. Вместо него для улучшения мозговой деятельности лучше съесть несколько долек качественного темного шоколада.

Дюваль также отметила, что для решения проблем с работой органов лучше не прибегать к искусственным витаминам, потому что их прием может нанести вред здоровью. Вместо добавок полезные элементы лучше получать из натуральных продуктов, например, из гипоаллергенного масла авокадо.

В мае шаурма была названа полезным перекусом. По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, в ней есть все, что нужно организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. Кроме того, в городе проще и быстрее купить ее, чем заходить в кафе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!