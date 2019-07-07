Минздрав раскритиковал выводы об опасной дозе молочных продуктов

Для здорового человека не существует определенных суточных норм потребления молочных продуктов. Об этом ТАСС заявил главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Если человек здоров или даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно», — сказал он.

По словам Тутельяна, ограничения могут быть только у тех, кто имеет пищевую непереносимость или определенные противопоказания для здоровья.

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина 7 июля рассказала, что взрослому человеку в среднем необходимо употреблять около 200 граммов молочных продуктов в сутки. По ее словам, употребление в таких дозах способствует заметному снижению смертности от всех причин. «А после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», — отметила Халтурина.

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