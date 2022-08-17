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Завод в Европе прекратит производство из-за цен на электричество

Завод Slovalco прекратит производство первичного алюминия из-за цен на электричество

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Словацкий завод Slovalco прекратит производство первичного алюминия, сообщила норвежская компания Norsk Hydro, основной собственник предприятия.

Решение принято на фоне «неблагоприятных условий и высоких цен на электричество, предпосылок для снижения которых в краткосрочной перспективе нет». Процесс сворачивания производства завершат к концу сентября, переработка алюминия будет притом продолжаться.

«Slovalco — современный алюминиевый завод с хорошим руководством, способный предложить европейским потребителям качественную продукцию. Я сожалению, что мы не смогли обеспечить продолжение работы по первичному производству на заводе», — сказал председатель совета директоров Slovalco Ола Сэтер.

Slovalco еще в конце 2021-начале 2022 года сократил производство на 40 процентов (максимальные мощности позволяют обеспечивать выпуск 175 тысяч тонн продукции в год). Компания допускает возобновление полноценной работы в будущем, если это позволит ситуация на рынке.

Цены на электричество в Европе растут на фоне подорожания газа, обеспечивающего часть генерации. Служащие ориентиром для региона контракты на поставки электроэнергии в Германии за год подорожали в шесть раз.

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Платон Щукин
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