Завод в Европе прекратит производство из-за цен на электричество

Завод Slovalco прекратит производство первичного алюминия из-за цен на электричество

Словацкий завод Slovalco прекратит производство первичного алюминия, сообщила норвежская компания Norsk Hydro, основной собственник предприятия.

Решение принято на фоне «неблагоприятных условий и высоких цен на электричество, предпосылок для снижения которых в краткосрочной перспективе нет». Процесс сворачивания производства завершат к концу сентября, переработка алюминия будет притом продолжаться.

«Slovalco — современный алюминиевый завод с хорошим руководством, способный предложить европейским потребителям качественную продукцию. Я сожалению, что мы не смогли обеспечить продолжение работы по первичному производству на заводе», — сказал председатель совета директоров Slovalco Ола Сэтер.

Slovalco еще в конце 2021-начале 2022 года сократил производство на 40 процентов (максимальные мощности позволяют обеспечивать выпуск 175 тысяч тонн продукции в год). Компания допускает возобновление полноценной работы в будущем, если это позволит ситуация на рынке.

Цены на электричество в Европе растут на фоне подорожания газа, обеспечивающего часть генерации. Служащие ориентиром для региона контракты на поставки электроэнергии в Германии за год подорожали в шесть раз.