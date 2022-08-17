США и страны Европы запросили заседание Совбеза ООН по Украине

ТАСС: США и европейские страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине 24 августа

США и европейские страны запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, соответствующий запрос направлен председателю Совбеза ООН. Ожидается, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.