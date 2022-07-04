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Россия выступила за расширение Совбеза ООН

Посол в КНР Денисов: Россия выступает за расширение Совета безопасности ООН за счет Африки

Фото: Mike Segar / Reuters

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва выступает за расширение Совета безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его «более демократичным». Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине, Денисов констатировал, что Совбез ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. На этом фоне необходимо его реформирование.

Так, Москва открыта для перспективы вступления в Совбез ООН Бразилии и Индии, но в то же время не готова поддержать включение в него Германии и Японии, поскольку это никак не изменит внутренний баланс, сказал Денисов.

Ранее постоянный представитель России при Совете безопасности ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность исключения страны из Совбеза. Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий возможно только при роспуске организации и ее создании заново. Он добавил, что Украина пытается «раскачать» и сыграть на эмоциях членов Совбеза, которые начали уставать от этой темы.

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Марина Совина
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