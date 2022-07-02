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В России оценили вероятность исключения из Совбеза ООН

Дипломат Полянский заявил, что исключить РФ из Совбеза возможно только при роспуске ООН
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto/ Globallookpress.com

Постоянный представитель России при Совете безопасности ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» оценил вероятность исключения страны из Совбеза.
Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий возможно только при роспуске организации и ее создании заново.

«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что Украина пытается «раскачать» и сыграть на эмоциях членов Совбеза, которые начали уставать от этой темы. По словам дипломата, единственным аргументом Киева является тот, что Россия «недостойна находиться в ООН в целом».

28 июня Владимир Зеленский во время выступления на заседании СБ ООН призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством».

Позднее официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв украинского президента. По ее словам, исключение невозможно, так как все подобные решения принимаются через Совбез, в котором Россия обладает правом вето.

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Марина Совина
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