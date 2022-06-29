Президент Украины Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН, призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством». Его слова приводит ТАСС.

У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН Владимир Зеленский президент Украины

По мнению украинского лидера, Москва продолжает участвовать в деятельности специализированных организаций ООН и пользуется привилегиями постоянного члена Совбеза только «из-за близорукости политиков по окончании холодной войны».

О намерении Зеленского выступить на заседании СБ ООН, посвященного ситуации вокруг Украины, стало известно 28 июня. Отмечалось, что Албания, председательствующая в Совбезе, планировала поддержать просьбу президента.

До этого, 27 июня, глава украинского государства выступил перед представителями стран «Большой семерки» (G7). Он выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. При этом политик заявил, что, несмотря на заявление о желании урегулировать противостояние до конца года, дипломатические методы пока применять рано.

Зеленский призвал дать оценку понятию «государственный терроризм»

Зеленский призвал признать Россию «террористическим государством» в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Москву.

Необходимо дать правовую оценку понятия «государственный терроризм» на уровне ООН, все действия Россию должны получить правовую оценку и глобальные санкции за факт, что Россия разрушает мировой правовой порядок Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также призвал направить специального представителя генсека ООН или полномочную комиссию, чтобы установить обстоятельства происшествия в Кременчуге.

28 июня Минобороны России заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы. Цель была поражена 27 июня в городе Кременчуге Полтавской области, уточнили в ведомстве. На Украине сообщили о ракетном ударе России по зданию, где якобы находилось около тысячи мирных жителей.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва нанесла удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге, а не по торговому центру. До этого дипломат выразил предположение, что в городе произошла провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стиле Бучи.

27 июня президент Украины обратился к США с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. Он отметил, что соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не разделяет призывы украинского коллеги Владимира Зеленского объявить Россию спонсором терроризма.

Аналогичного мнения придерживается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, подобная оценка находится вне компетенций генсека.

Реакция в России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского не было согласовано со всеми членам Совета безопасности, о нем было объявлено в последний момент, делегаты были поставлены перед фактом, что нарушает практику работы и традиции организации.

Дипломат подчеркнул, что устоявшиеся нормы предполагают личное присутствие спикера в зале заседаний, Москва неоднократно подтверждала понимание этого факта. Он добавил, что не видит оснований для того, чтобы «плодить исключения».

Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткомпании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО. Украинская сторона с подачи наших западных коллег пытается подорвать авторитет и превратить членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

Ранее Полянский напомнил, что Россия начала военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной. «Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — подчеркнул он.

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