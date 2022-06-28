Полянский опроверг удар в Кременчуге

Зампостпреда РФ при ООН Полянский опроверг удар России по торговому центру в Кременчуге

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва нанесла удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге, а не по торговому центру. Его слова приводит ТАСС.

Полянский опроверг удар России по торговому центру в Кременчуге и заявил, что в реальности его не было. По его словам, российские войска нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с вооружениями и боеприпасами западного производства, поступившими от США и Европы, в районе Кременчугского завода дорожных машин.

«Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке украинских войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливались жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить», — подчеркнул он.

28 июня Минобороны России заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы. Цель была поражена 27 июня в городе Кременчуге Полтавской области, уточнили в ведомстве.