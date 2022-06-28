Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон отказался объявлять Россию «спонсором терроризма»

Макрон отказался признавать Россию спонсором терроризма по требованию Зеленского

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не разделяет призывы украинского коллеги Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма». Об отказе главы Пятой республики от подобных заявлений сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — уточнил французский президент по итогам саммита G7.

Материалы по теме:
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля 2022

При этом Макрон подчеркнул, что Запад должен продолжать поддерживать Киев и вводить новые санкции против Москвы. «Россия не может и не должна выиграть, наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столь долго, сколько необходимо, и при необходимой интенсивности в ближайшие месяцы», — резюмировал он.

Ранее Макрон понадеялся, что конфликт на Украине завершится до конца текущего года. Французский лидер пообещал, что Париж продолжит поставлять оружие Украине для защиты ее территории. При этом он уточнил, что французские вооружения не предназначены для атак по территориям других стран.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России
Рогозин рассказал о передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний
Мэр Варшавы побеседовал с фейковым Кличко
Пожарившего на Вечном огне курицу россиянина задержали в Калининграде
Европа захотела смягчить энергокризис с помощью Украины
Лавров оценил возможное появление Зеленского «где-то сбоку» на саммите G20
Найдены новые пути лечения болезни Паркинсона
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным
Забивший пенсионерку до смерти россиянин признался во втором убийстве
Спасатель МЧС два часа держал над бурлящим потоком упавшую в шлюз дамбы девочку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.