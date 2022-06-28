Макрон отказался объявлять Россию «спонсором терроризма»

Макрон отказался признавать Россию спонсором терроризма по требованию Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не разделяет призывы украинского коллеги Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма». Об отказе главы Пятой республики от подобных заявлений сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — уточнил французский президент по итогам саммита G7.

При этом Макрон подчеркнул, что Запад должен продолжать поддерживать Киев и вводить новые санкции против Москвы. «Россия не может и не должна выиграть, наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столь долго, сколько необходимо, и при необходимой интенсивности в ближайшие месяцы», — резюмировал он.

Ранее Макрон понадеялся, что конфликт на Украине завершится до конца текущего года. Французский лидер пообещал, что Париж продолжит поставлять оружие Украине для защиты ее территории. При этом он уточнил, что французские вооружения не предназначены для атак по территориям других стран.