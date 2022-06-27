Россия заявила о новой провокации ВСУ «в стиле Бучи»

Дмитрий Полянский заявил, что в Кременчуге произошла украинская провокация в стиле Бучи

В украинском Кременчуге, где российские военные якобы нанесли удар по торговому центру, произошла провокация в стиле Бучи. Такое предположение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок», — написал он.

По словам дипломата, подобные действия «нужны киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине» перед предстоящим саммитом НАТО в Мадриде.

Накануне в Сети распространились кадры возгорания в торговом центре в Кременчуге. На Украине сообщили о ракетном ударе России по зданию, где якобы находились порядка тысячи мирных жителей.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что под давлением фактов даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ.