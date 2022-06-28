Россия назвала сроки проведения спецоперации на Украине

Зампред Полянский заявил, что операция России на Украине продолжится до выполнения целей

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, назвал сроки проведения спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По словам зампреда, РФ начала военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной. «Чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины», — сказал он.

«Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — заключил Полянский.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что есть надежда, что военная спецоперация России на территории Украины будет завершена до конца года.