Генсек ООН отказался причислять Россию к странам-спонсорам терроризма

Офис генсека ООН заявил, что Гутерриш отказался считать РФ страной-спонсором терроризма

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался причислять Россию к странам-спонсорам терроризма, в его офисе считают, что подобные характеристики лежат вне компетенции политика. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.

«Не генеральному секретарю издавать подобные характеристики», — заявил пресс-секретарь. Таким образом он ответил на вопрос, готова ли Организация рассматривать Россию в подобном свете.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не разделяет призывы украинского коллеги Владимира Зеленского объявить Россию спонсором терроризма.

27 июня президент Украины обратился к США с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. Он отметил, что соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом.