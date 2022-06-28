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Зеленский приготовился выступить на заседании Совбеза ООН по Украине

РИА Новости: Зеленский попросил о выступлении на заседании Совбеза ООН по Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President of Ukraine/ Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский приготовился выступить на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

«Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета Безопасности», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что Албания, которая является председателем Совбеза, намерена удовлетворить его просьбу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы.

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Марина Совина
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