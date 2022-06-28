Зеленский приготовился выступить на заседании Совбеза ООН по Украине

РИА Новости: Зеленский попросил о выступлении на заседании Совбеза ООН по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский приготовился выступить на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

«Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета Безопасности», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что Албания, которая является председателем Совбеза, намерена удовлетворить его просьбу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы.

