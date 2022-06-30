В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза

Кубиак о призыве исключить Россию из Совбеза: подобные решения принимаются через совет

Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совета Безопасности организации. Ее слова передает РИА Новости.

Как напомнила Кубиак, все подобные решения принимаются через Совбез. Таким образом, принятие подобного решения невозможно, потому что Россия обладает в совете правом вето.

Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Теоретически для ее исключения нужна поправка в этот документ, принять которую возможно после подписи всех постоянных членов совета.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством», выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 28 июня. По его словам у России «нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер».