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Синоптик спрогнозировала сроки спада аномальной жары в Москве

Синоптик Волосюк спрогнозировала спад аномальной жары в Москве к выходным

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Аномальная жара в Москве спадет к выходным, температура воздуха понизится до 25 градусов, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Ее слова приводит ТАСС.

«Температурный режим в столичном регионе на 5-6 градусов превышает средние многолетние значения. Если говорить о сохранении жары, то надо сказать, что предварительные расчеты говорят о том, что аномально жаркая погода в центре России и столичном регионе в частности сохранится вплоть до конца месяца», — спрогнозировала она.

Синоптик добавила, что в выходные в столице ожидаются небольшие дожди. При этом, по ее словам, со следующей недели после кратковременного спада температуры воздух снова прогреется до 30 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в последнюю неделю лета. По его словам, первая декада августа в Центральной России характеризовалась относительно высокой температурой воздуха, однако в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме.

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Анастасия Шейкина
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