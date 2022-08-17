Британка установила коронки в Турции и осталась с внешностью старухи

Британка Клэр Дадли едва не лишилась зубов после установки коронок в турецкой клинике

Жительница Великобритании Клэр Дадли установила коронки в одной из турецких клиник и едва не лишилась зубов. Ее история заинтересовала журналистов The Sun.

37-летняя пациентка призналась, что долгое время боролась с заболеванием щитовидной железы, из-за которого ее зубы начали крошиться. Проблемы с ротовой полостью, по словам женщины, подавляли ее уверенность в себе. По этой причине она решилась на преображение, отправившись в Турцию ради экономии.

Британка рассказала, что перед процедурой врач не поинтересовался ее мнением относительно результата, поскольку не говорил на английском языке. В ходе работы специалист истончил по 14 зубов в каждом ряду и поставил Дадли белоснежные коронки не по размеру. «Я осталась с внешностью 60-летней старухи. После установки коронок я почувствовала ужасную боль. Я написала врачу, но он заблокировал мой номер», — вспоминает она.

Дадли отметила, что в ее зубные каналы попала инфекция, которая стала быстро распространяться по ротовой полости. Более того, из-за неподходящего размера коронки постоянно «щелкали» во рту и доставляли болезненные ощущения.

Британские врачи посоветовали ей полностью удалить зубы и поставить съемные протезы. «На это я не решилась. Мне 37 лет, и я не готова каждый вечер класть свою челюсть в стакан с водой», — призналась она. За устранение последствий неудачной процедуры она заплатила десять тысяч фунтов стерлингов (около 731 тысячи рублей). Пациентке пришлось трижды посетить Турцию, пока одна из лучших специалистов страны не исправила ситуацию.

В июле житель Великобритании поставил дешевые виниры в одной из турецких клиник и остался с внешностью персонажа из мультфильма «Шрек». Показав свою новую улыбку, блогер отметил, что провел в стоматологическом кресле около 15,5 часа. Сначала врач сточил естественные зубы пациента, после чего установил на них неестественно белые накладки.