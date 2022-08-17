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Туристам назвали эффективные способы сэкономить во время путешествий

Эксперт по валютным операциям посоветовал туристам установить ежедневный бюджет на отдыхе

Фото: Shutterstock

Эксперт по валютным операциям, управляющий директор компании Eurochange Чарльз Стюарт назвал несколько эффективных способов сэкономить во время путешествия за границу. Своими рекомендации он поделился с Daily Star.

В первую очередь специалист посоветовал туристам установить ежедневный бюджет и придерживаться его. «Один из лучших и наиболее успешных способов убедиться, что вы не превысите бюджет, — это откладывать деньги на каждый день вашего отпуска», — заявил он. Помимо основных статей расхода следует учесть возможные туристические сборы на курортах и непредвиденные траты в случае чрезвычайных ситуаций.

Также Стюарт обратил внимание, что сэкономить можно на питании, если заранее найти в месте проведения отпуска недорогие кафе и рестораны. Кроме того, стоит учесть, что не всегда заказанный заранее трансфер из аэропорта в отель поможет сократить расходы — перед поездкой следует проверить местный онлайн-калькулятор стоимости такси, доступный для большинства популярных мест отдыха.

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В заключении эксперт порекомендовал путешественникам внимательно относиться к обмену валюты за рубежом и снятию денег в банкоматах. «Если вы против использования наличных или просто хотите использовать свою карту для крупных покупок за границей, дважды проверьте комиссию вашего банка за транзакцию, — отметил он. — Если вы планируете брать наличные, вам следует сравнить обменные курсы».

Ранее российская блогерша, которая часто бывает за границей, дала советы для бронирования отелей за рубежом в условиях санкций и блокировки банковских карт. Во-первых, девушка порекомендовала всегда выбирать функцию «оплата на месте».

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Валентина Процкова
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