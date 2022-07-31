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Часто путешествующая россиянка дала советы для бронирования отелей за рубежом

Автор блога на «Яндекс.Дзен» посоветовала выбирать отели с функцией «оплата на месте»

Фото: Michelangelo Azzariti / Unsplash

Российская блогерша, которая часто бывает за границей, дала советы для бронирования отелей за рубежом в условиях санкций и блокировки банковских карт. Такими лайфхаками она поделилась в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Во-первых, девушка порекомендовала всегда выбирать функцию «оплата на месте». По ее словам, в идеале нужно выбирать такие сервисы, где не нужно указывать номер карты, — в таком случае есть риск заморозки средств.

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Путешественница подчеркнула, что если на иностранном сервисе указать российскую карту Visa или MasterCard, то резерв может «слететь». Во-вторых, автор блога призвала еще на этапе бронирования звонить в отель и предупреждать об оплате наличными.

Ранее в июле суд Москвы оштрафовал американский сервис по бронированию отелей Hotels.com на один миллион рублей. Административный штраф назначен за отказ локализовать персональные данные российских пользователей.

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Мария Гейн
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