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В России оштрафовали популярный сервис бронирования отелей

Суд в Москве оштрафовал сервис для бронирования отелей Hotels.com на 1 миллион рублей

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал популярный американский сервис бронирования отелей Hotels.com на один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, административный штраф назначен за отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Уточняется, что протокол был составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Сервису грозил штраф до шести миллионов рублей.

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Мария Гейн
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