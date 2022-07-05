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Американскому сервису по бронированию жилья пригрозили в России крупным штрафом

Сервису Hotels.com пригрозили в России штрафом в шесть миллионов рублей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Американскому сервису по бронированию жилья Hotels.com пригрозили крупным штрафом за отказ локализовать данные пользователей из России на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По сведениям агентства, в суд поступил протокол, составленный в отношении сервиса. Отмечается, что заседание по этому делу об административном правонарушении назначено на 12 июля.

В суде подчеркнули, что в случае, если компанию признают виновной в правонарушении, ей грозит штраф на сумму до шести миллионов рублей.

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Согласно закону «О персональных данных», российские и иностранные компании обязаны хранить личную информацию граждан России только на территории страны. Если иностранные фирмы осуществляют деятельность, направленную на территорию России, но при этом не имеют физического присутствия в стране, то к ним также применяется требование о локализации.

По данным агентства, сервис Hotels.com, представляющий услуги бронирования отелей и апартаментов, сотрудничает с 325 тысячами гостиниц в 19 тысячах городов мира.

Ранее Верховный суд РФ обвинил компанию Booking.com в нарушении антимонопольного законодательства и навязывании цен отелям. До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пришла к выводу, что голландская фирма навязывала условия паритета цен, согласно которым размещение в гостинице на других ресурсах не могло быть ниже, чем на сайте Booking.com.

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Ксения Жарова
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