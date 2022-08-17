В Челябинске состоится хоккейный праздник Traktor Winline Fest

В Челябинске 28 августа состоится хоккейный праздник Traktor Winline Fest

В Челябинске для поклонников хоккея 28 августа состоится праздник Traktor Winline Fest. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, гостей мероприятия ждут различные активности, связанные с хоккеем, а также розыгрыш сезонных абонементов. Самым главным и ожидаемым событием станет презентация команды и промо к 75-летию клуба. Праздник будет проходить возле колеса обозрения «Мегаполис».

Отмечается, что на аттракционе проведут масштабное проекционное шоу. Вдобавок на фестивале выступят многие российские артисты, а именно Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник.

«После Кубка губернатора-2022 клуб возобновит традицию красочных празднеств и соберет всех поклонников "черно-белых" на воскресный фестиваль», — заявили организаторы Traktor Winline Fest.

Ранее стало известно, что в Татарстане выпустят карту кинолокаций, приуроченную к столетию республиканского кинематографа. В проект войдет вся информация о местных актерах и фирмах, которые могут предоставить необходимое оборудование, а также другие сведения о киноресурсах региона.