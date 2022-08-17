Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывшая жена Илона Маска захотела сделать пластику ради ушей эльфа

Канадская певица Граймс захотела сделать пластическую операцию ради ушей эльфа
Граймс

Граймс. Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Бывшая жена Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) захотела прибегнуть к хирургическому вмешательству ради внешности эльфа. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

34-летняя знаменитость опубликовала пост, в котором заявила, что всю жизнь мечтает сделать пластическую операцию по изменению формы ушей. Однако, по словам исполнительницы, она боится негативных последствий, которые могут возникнуть после манипуляций. «Операция выглядит рискованной для музыканта из-за осложнений», — пояснила она.

Экс-супруг Граймс, в свою очередь, призвал ее отказаться от пластики, поскольку она действительно является опасной для здоровья. «Недостатки операции превышают ее преимущества», — написал предприниматель в ответной публикации.

В феврале Граймс сделала новое тату под грудью в надежде получить тело пришельца. Звезда нанесла на тело белый узор — абстрактные линии изгибаются под ее грудью и поднимаются до середины грудной клетки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах Зеленского сместить главкома ВСУ
Мощный лесной пожар в российском регионе показали на видео
Россиянам назвали способ сэкономить на пляжном отдыхе в августе
Описана реакция Китая на визит новых иностранных делегаций на Тайвань
Marvel поругал Оуэна Уилсона за раскрытие подробностей о сериале «Локи»
На Украине заявили о потере части нефтяных активов
Хакеры из Killnet атаковали Эстонию в ответ на демонтаж Т-34
Названы города мира с самым грязным воздухом
Американский эксперт предрек Украине «диету боеприпасов»
Илья Резник высказался об отъезде Пугачевой из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.