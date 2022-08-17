Бывшая жена Илона Маска захотела сделать пластику ради ушей эльфа

Канадская певица Граймс захотела сделать пластическую операцию ради ушей эльфа

Бывшая жена Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) захотела прибегнуть к хирургическому вмешательству ради внешности эльфа. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

34-летняя знаменитость опубликовала пост, в котором заявила, что всю жизнь мечтает сделать пластическую операцию по изменению формы ушей. Однако, по словам исполнительницы, она боится негативных последствий, которые могут возникнуть после манипуляций. «Операция выглядит рискованной для музыканта из-за осложнений», — пояснила она.

Экс-супруг Граймс, в свою очередь, призвал ее отказаться от пластики, поскольку она действительно является опасной для здоровья. «Недостатки операции превышают ее преимущества», — написал предприниматель в ответной публикации.

В феврале Граймс сделала новое тату под грудью в надежде получить тело пришельца. Звезда нанесла на тело белый узор — абстрактные линии изгибаются под ее грудью и поднимаются до середины грудной клетки.