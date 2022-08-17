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Убийство российской чиновницы бывшим мужем попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент убийства 31-летней чиновницы из Башкирии бывшим мужем

Убийство 31-летней сотрудницы районной администрации города Белорецк в Башкирии попало на видео. Запись с камер видеонаблюдения в среду, 17 августа, публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как мужчина с ножом в руке подкарауливает женщину возле ее дома и, когда та подходит к забору, набрасывается на нее и начинает наносить удары.

По сведениям канала, молодая чиновница три месяца пряталась от 37-летнего бывшего мужа, боясь расправы. Когда они еще были в браке, фигурант неоднократно избивал жену и спускал ее с лестницы.

Об убийстве Дины Махияновой стало известно 15 августа. По данным следствия, мотивом преступления стало несогласие мужчины с разводом и последующим расставанием с экс-женой. В ночь на 13 августа он подкараулил молодую женщину у дома, когда она возвращалась с празднования дня рождения подруги. Мужчина из ревности напал на бывшую супругу и нанес ей множественные удары ножом. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Напавший скрылся, но позже сам явился в полицию и сознался в убийстве. Сейчас он находится в СИЗО.

Известно, что у погибшей остались двое детей. Бывший муж был семейным дебоширом, он регулярно избивал супругу, а после развода преследовал ее и угрожал убийством. В МВД сообщили, что его привлекали к административной ответственности за побои, мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах. В феврале полиция поставила мужчину на учет как семейного дебошира, и участковый регулярно проверял его по месту жительства.

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Елизавета Новикова
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