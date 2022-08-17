В Белоруссии сильный российский рубль назвали виновником инфляции в стране

В Белоруссии назвали ослабление белорусского рубля к российскому виновником инфляции

Рост потребительских цен в Белоруссии обусловлен удорожанием непродовольственных товаров из-за ослабления белорусского рубля к российскому, виновника инфляции назвало Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики на своем сайте.

В июле годовой прирост потребительских цен оказался 18,1 процента по отношению к предыдущему месяцу. В министерстве рассказали, что за последние два месяца белорусский рубль ослаб к российскому на 13,2 процента, а за 12 месяцев — на 30,6 процента. Сильное влияние курса российского рубля на внутренние цены связано с высокой долей импорта товаров из России, пояснили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал переход к торговле в национальных валютах с другими странами одной из причин укрепления рубля.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что укрепление курса рубля идет «бешеными темпами». Вместе с тем глава Белоруссии назвал происходящее неожиданностью и заметил, что с укреплением национальной валюты лучше не переборщить.