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Marvel поругал Оуэна Уилсона за раскрытие подробностей о сериале «Локи»

Marvel поругал актера Оуэна Уилсона за раскрытие подробностей о сериале «Локи»

Фото: Shutterstock

Американский актер Оуэн Уилсон признался, что Marvel «поругал» его за то, что он раскрыл подробности о сериале «Локи». Об этом сообщает Independent.

Marvel славится своей скрытностью в отношении будущих проектов. Любые подробности о фильмах компания держит в секрете. Уилсон рассказал, что студия несколько раз ругала его за раскрытие деталей сюжета. По словам артиста, однажды ему сделали выговор за то, что он сообщил, что у его персонажа в «Локи» будут усы.

«Когда я проговорился, что ношу усы [в роли Мобиуса], я получил зловещее сообщение "Первый промах", — рассказал кинозвезда. — «Я не знаю, от кого оно было». «Мы все изучили и думаем, что это мог быть [глава Marvel Studios] Кевин Файги, использовавший одноразовый телефон или что-то в этом духе. Но эта информация не подтверждена», — добавил Оуэн.

Уилсон исполняет роль агента Мобиуса в сериале о супергероях «Локи» от Marvel Studios. Премьера шоу состоялась 9 июня 2021 года. Уилсон обмолвился, что съемки второго сезона «Локи» проходят сейчас в Лондоне. «Посмотрим, что из этого получится», — сказал он. «Мне сразу становится немного неловко [за то, что я говорю], потому что [Marvel] так напрягаются из-за этого».

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Дениза Мацаева
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