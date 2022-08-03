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Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и DC до конца

Сыгравший роль Бэтмена Майкл Китон заявил, что никогда не досматривал фильмы Marvel и DC

Фото: Danny Moloshok / Reuters

70-летний американский актер, звезда фильма «Бэтмен» Майкл Китон заявил о том, что никогда не досматривал кинокомиксы студий Marvel или DC до конца. Об этом сообщает The Independent.

Артист, исполнивший роль Бэтмена в фильме Тима Бертона в 1989 году, а также спустя три года сыгравший того же персонажа в сиквеле «Бэтмен возвращается», поведал, что ему нравятся проекты кинокомпаний, однако из-за большого количества дел у него нет времени досматривать их до конца.

«Я знаю, что люди не верят в то, что я не досмотрел ни один кинокомикс до конца. И я не говорю, что все дело в моей узколобости или что-то в этом роде! Нет. Просто я редко смотрю кино. К примеру, я включаю сериал, понимаю, что мне нравится, смотрю три серии, но у меня появляются и другие дела!» — заявил актер.

Весной 2021 года стало известно, что Майкл Китон снова сыграет Бэтмена спустя почти 30 лет в фильме «Флэш». В проекте роль супергероя также исполнит Бен Аффлек. Это обусловлено тем, что действие картины будет происходить в разных временных отрезках киновселенной.

В марте этого года стало известно, что компания голливудского актера Брэда Питта Plan B займется сиквелом «Битлджуса», где роль персонажа-призрака также исполнит Китон.

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Анастасия Астахова
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