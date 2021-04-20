Майкл Китон снова сыграет Бэтмена спустя почти 30 лет

Голливудский актер Майкл Китон снова сыграет роль супергероя Бэтмена спустя почти 30 лет в фильме «Флэш». Об этом сообщает The Wrap со ссылкой на кастинг-агентство артиста ICM.

Съемки картины начались в Лондоне в понедельник, 19 апреля. Отмечается, что в марте Китон сомневался в возращении к прежней роли из-за пандемии COVID-19. «Я встревожен. Я слежу за ситуацией с коронавирусом в Великобритании больше, чем за чем бы то ни было еще. От этого все будет зависеть», — говорил он ранее в интервью для Deadline.

Майкл Китон впервые исполнил роль супергероя в 1989 году в ленте режиссера Тима Бертона «Бэтмен». В 1992 году актер вернулся к образу в сиквеле «Бэтмен возвращается».

В «Флэше» роль Бэтмена также исполнит Бен Аффлек. Это обусловлено тем, что действие картины будет происходить в разных временных отрезках киновселенной. Режиссером проекта стал постановщик фильма ужасов «Оно» Андреас Мускетти. Самого Флэша сыграет американский артист Эзра Миллер.