Силовики задержали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве

Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве

Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве, — мужчина убил знакомого из пистолета, но смог скрыться, имея поддельный паспорт. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 18 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Иркутской области.

По данным ведомства, в марте 2001 года фигурант выстрелил из пистолета ТТ в голову приятеля своей двоюродной сестры, который скончался на месте происшествия. Преступник скрылся, по горячим следам задержать его не удалось.

Но в августе 2022 года сотрудники СКР вместе с уголовным розыском МВД Иркутской области смогли выяснить местонахождение стрелка. Он был задержан и уже этапирован из Краснодарского края в Иркутск, 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал военнослужащего, который ранее застрелил таксиста во время ссоры. Преступление было совершено поздно вечером на Береговой улице: между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого российский военнослужащий достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в оппонента. От полученных ранений уроженец Ростовской области, работавший таксистом, скончался на месте.