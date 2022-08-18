Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Силовики задержали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве

Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве, — мужчина убил знакомого из пистолета, но смог скрыться, имея поддельный паспорт. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 18 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Иркутской области.

По данным ведомства, в марте 2001 года фигурант выстрелил из пистолета ТТ в голову приятеля своей двоюродной сестры, который скончался на месте происшествия. Преступник скрылся, по горячим следам задержать его не удалось.

Но в августе 2022 года сотрудники СКР вместе с уголовным розыском МВД Иркутской области смогли выяснить местонахождение стрелка. Он был задержан и уже этапирован из Краснодарского края в Иркутск, 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал военнослужащего, который ранее застрелил таксиста во время ссоры. Преступление было совершено поздно вечером на Береговой улице: между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого российский военнослужащий достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в оппонента. От полученных ранений уроженец Ростовской области, работавший таксистом, скончался на месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Германии призвали вернуть России турбину для «Северного потока»
Турист глотнул воду из бассейна на Бали и угодил в больницу
Названы сроки тушения источника дымки в Москве
Китай предостерег США от поддержки собственного производства
В российском городе Lada протаранила машину скорой помощи и попала на видео
Силовики задержали подозреваемого в совершенном 21 год назад убийстве
Стало известно состояние российского танка после прямого попадания Javelin
Премьер Венгрии Орбан раскрыл последствия военной операции России для Запада
Министр МВД РФ призвал возобновить операцию против афганского наркотрафика
Диетолог назвала вкусную и полезную альтернативу майонезу для худеющих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.