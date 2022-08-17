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Суд арестовал застрелившего таксиста военного

Суд в Ростове-на-Дону арестовал российского военного, застрелившего таксиста в ходе ссоры

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал военнослужащего, который ранее застрелил таксиста во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» в среду, 17 августа, сообщили в суде.

По данным суда, фигурант заключен под стражу как минимум до 14 октября 2022 года. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 33-летний военный из Подмосковья застрелил 51-летнего россиянина во время ссоры.

Преступление было совершено поздно вечером на Береговой улице: между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого российский военнослужащий достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в оппонента. От полученных ранений уроженец Ростовской области, работавший таксистом, скончался на месте. В тот же день правоохранители задержали военного и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за нападение на ОМОН в составе банды Басаева в 2000 году — с учетом ранее вынесенного ему приговора фигурант получил 20 лет лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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