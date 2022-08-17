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Российский военный застрелил мужчину из пистолета Макарова во время ссоры

В Ростове-на-Дону 33-летний военный застрелил мужчину из пистолета Макарова во время ссоры

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону 33-летний военный из Подмосковья застрелил 51-летнего россиянина во время ссоры. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что преступление было совершено поздно вечером на Береговой улице. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого военнослужащий достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в оппонента.

От полученных ранений уроженец Ростовской области скончался на месте. В тот же день стражи порядка задержали военного и возбудили в отношении него уголовное дело.

26 апреля сообщалось, что российский сержант получил срок за убитую ради денег знакомую.

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Елизавета Новикова
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