Россиянина осудили за нападение на ОМОН в составе банды Басаева

Россиянина осудили за нападение на пермский ОМОН в составе банды Басаева

Рашида Атуова осудили за нападение на пермский ОМОН в составе банды Басаева в 2000 году — с учетом ранее вынесенного фигуранту приговора мужчина получил 20 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 16 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 29 марта 2000 года Рашид Атуов в составе группы численностью не менее 100 человек атаковал сотрудников пермского ОМОН и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чеченской Республики. В результате атаки погибли 43 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих. Более 100 силовиков получили ранения различной степени тяжести. В результате боестолкновения были повреждены и уничтожены военная техника, имущество и вооружение. Дело в отношении фигуранта расследовалось по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих» УК РФ. В ведомстве отмечают, что боестолкновение длилось не менее четырех часов.

В июне 2015 года сообщалось, что Атуову вынесли приговор за другое преступление — 15 лет лишения свободы за нападение на силовиков 4 октября 1999 года в районе станицы Червленная Шелковского района Чечни. По данным следствия, тогда в результате обстрела со стороны бандитов, среди которых были и подсудимые, погибли 15 и пострадали еще 28 военнослужащих, участвовавших в проведении контртеррористической операции.

В августе 2022 года стало известно, что боевик из банды Абу-Кутейба осужден пожизненно за нападение на колонну пермского ОМОН у села Джани-Ведено: столкновение длилось не менее шести часов, в результате боевики убили 33 правоохранителя, еще 10 силовиков были взяты в плен и затем убиты.