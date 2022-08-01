Боевик из банды Абу-Кутейба осужден пожизненно за нападение на сотрудников МВД

Боевик из банды Абу-Кутейба осужден пожизненно за нападение на военных и милиционеров

Боевик из банды Абу-Кутейба осужден пожизненно за нападение на колонну пермского ОМОН у села Джени-Ведено: столкновение длилось не менее шести часов, в результате боевики убили 33 правоохранителя, еще 10 силовиков были взяты в плен и затем убиты. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 1 августа, сообщили в Главном управлении Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

По данным ведомства, в марте 2000 года осужденный был в составе преступного сообщества общей численностью не менее 100 человек. В ходе вооруженного мятежа около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики он вместе с сообщниками совершил посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района. Силовики проводили специальную операцию по восстановлению конституционного правопорядка на территории республики. В результате боестолкновения 33 сотрудника правоохранительных органов и военных погибли, девять сотрудников МВД и один военный попали в плен и затем были убиты. Более 100 силовиков получили ранения различной степени тяжести.

В феврале 2021 года сообщалось, что следствие установило еще трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских полицейских в Чечне в 2000 году. В отношении подозреваемых и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». В апреле 2022 года Следственный комитет России опубликовал видео задержания шести участников банды Басаева за нападение на псковский десант.